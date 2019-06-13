Леснику, который подстрелил 12-летнего подростка, сообщили о подозрении

"... по согласованию с процессуальным прокурором прокуратуры Житомирской области, мастеру леса, жителю Чудновского района, сообщается о подозрении в совершении огнестрельного ранения малолетнего ребенка, по ч. 2 ст.15, п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Чудновского района, 12 июня, местный житель, мастер леса государственного лесного хозяйства, находясь во дворе возле собственного дома, выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в коршуна.

Однако пуля попала в соседского 12-летнего мальчика, который находился на своем дворе, и вызвала огнестрельное непроникающее ранение спины. Пострадавшего сразу доставили в районную больницу, где была оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас готовится к суду ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенный в г. Хмельницький.