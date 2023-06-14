Несмотря на критику Венецианской комиссии: правящая партия Грузии дала ход принятию закона "О деолигархизации"

Детали

Сообщается, что Венецианская комиссия накануне окончательно забраковала законопроект и призвала его не принимать, вместо этого обеспечив системные реформы.

“Как только Еврокомиссия снимет из своих 12 пунктов замечания о деолигархизации, в феврале (следующего года) мы также отменим этот закон”, – заявил председатель “Грузинской мечты” Ираклий Кобахидзе. Также он утверждал, что подходы Еврокомиссии и Венецианской комиссии противоречат друг другу.

Правящая партия заявила, что до конца месяца примет закон в окончательном, третьем чтении, но дает время Еврокомиссии, поэтому вступление его в силу откладывается до 1 марта следующего года.

Что предшествовало

В правящей “Грузинской мечте” в прошлом году разработали законопроект в ответ на рекомендацию Еврокомиссии о деолигархизации. При этом, партия сразу заявила, что под постановление не попадает основатель партии и миллиардер Бидзина Иванишвили. В "Грузинской мечте" не скрывали, что под закон попадут лица, которые касаются оппозиции.

Законопроект отправлялся в Венецианскую комиссию дважды, и последнее заключение было сделано уже по новой версии.

В Венецианской комиссии считают, что новый вариант законопроекта не может быть воспринят как "демократический или эффективный" и может стать инструментом влияния власти на оппонентов.

В комиссии заявили, что вместо закона нужны "системные реформы".

Деолигархизация – одна из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, а системные реформы – это по пунктам все остальные рекомендации. Венецианская комиссия считает, что честная конкуренция, усиление борьбы с коррупцией на самом высоком уровне, независимый суд и плюрализм СМИ станут барьером для влияния личных интересов.

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