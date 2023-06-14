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Несмотря на критику Венецианской комиссии: правящая партия Грузии дала ход принятию закона "О деолигархизации"

Киев • УНН

 • 1214005 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Парламент Грузии сегодня принял во втором чтении законопроект "О деолигархизации", несмотря на критику Венецианской комиссии. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что откажутся от закона "О деолигархизации" только если соответствующую рекомендацию уберет из 12 пунктов Еврокомиссия. Об этом пишет УНН со ссылкой на News Georgia.

Несмотря на критику Венецианской комиссии: правящая партия Грузии дала ход принятию закона "О деолигархизации"

Детали

Сообщается, что Венецианская комиссия накануне окончательно забраковала законопроект и призвала его не принимать, вместо этого обеспечив системные реформы.

“Как только Еврокомиссия снимет из своих 12 пунктов замечания о деолигархизации, в феврале (следующего года) мы также отменим этот закон”, – заявил председатель “Грузинской мечты” Ираклий Кобахидзе. Также он утверждал, что подходы Еврокомиссии и Венецианской комиссии противоречат друг другу.

Правящая партия заявила, что до конца месяца примет закон в окончательном, третьем чтении, но дает время Еврокомиссии, поэтому вступление его в силу откладывается до 1 марта следующего года.

Что предшествовало

В правящей “Грузинской мечте” в прошлом году разработали законопроект в ответ на рекомендацию Еврокомиссии о деолигархизации. При этом, партия сразу заявила, что под постановление не попадает основатель партии и миллиардер Бидзина Иванишвили. В "Грузинской мечте" не скрывали, что под закон попадут лица, которые касаются оппозиции.

Законопроект отправлялся в Венецианскую комиссию дважды, и последнее заключение было сделано уже по новой версии.

В Венецианской комиссии считают, что новый вариант законопроекта не может быть воспринят как "демократический или эффективный" и может стать инструментом влияния власти на оппонентов.

В комиссии заявили, что вместо закона нужны "системные реформы".

Деолигархизация – одна из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, а системные реформы – это по пунктам все остальные рекомендации. Венецианская комиссия считает, что честная конкуренция, усиление борьбы с коррупцией на самом высоком уровне, независимый суд и плюрализм СМИ станут барьером для влияния личных интересов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венецианская комиссия обнародовала заключение по закону о "деолигархизации"

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