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Попри критику Венеціанської комісії: правляча партія Грузії дала хід ухваленню закону "Про деолігархізацію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Парламент Грузії сьогодні ухвалив у другому читанні законопроект "Про деолігархізацію", незважаючи на критику Венеціанської комісії. У правлячій партії "Грузинська мрія" заявили, що відмовляться від закону "Про деолігархізацію" тільки якщо відповідну рекомендацію прибере з 12 пунктів Єврокомісія. Про це пише УНН з посиланням на News Georgia.

Попри критику Венеціанської комісії: правляча партія Грузії дала хід ухваленню закону "Про деолігархізацію"

Деталі

Повідомляється, що Венеціанська комісія напередодні остаточно забракувала законопроект і закликала його не приймати, натомість забезпечивши системні реформи.

“Щойно Єврокомісія зніме зі своїх 12 пунктів зауваження про деолігархізацію, у лютому (наступного року) ми також скасуємо цей закон”, – заявив голова “Грузинської мрії” Іраклій Кобахідзе. Також він стверджував, що підходи Єврокомісії та Венеціанської комісії суперечать один одному.

Правляча партія заявила, що до кінця місяця ухвалить закон у остаточному, третьому читанні, але дає час Єврокомісії, тож набуття ним чинності відкладається до 1 березня наступного року.

Що передувало

У правлячій “Грузинській мрії” минулого року розробили законопроект у відповідь на рекомендацію Єврокомісії про деолігархізацію. При цьому, партія одразу заявила, що під ухвалу не потрапляє засновник партії та мільярдер Бідзіна Іванішвілі. У "Грузинській мрії" не приховували, що під закон потраплять особи, які стосуються опозиції.

Законопроект відправлявся до Венеціанської комісії двічі, і останній висновок було зроблено вже за новою версією.

У Венеціанській комісії вважають, що новий варіант законопроекту не може бути сприйнятий як "демократичний чи ефективний" і може стати інструментом впливу влади на опонентів.

У комісії заявили, що натомість закону потрібні "системні реформи".

Деолігархізація – одна з 12 рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в ЄС, а системні реформи – це за пунктами всі інші рекомендації. Венеціанська комісія вважає, що чесна конкуренція, посилення боротьби з корупцією на найвищому рівні, незалежний суд та плюралізм ЗМІ стануть бар'єром для впливу особистих інтересів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо закону про "деолігархізацію"

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