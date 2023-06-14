Попри критику Венеціанської комісії: правляча партія Грузії дала хід ухваленню закону "Про деолігархізацію"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Парламент Грузії сьогодні ухвалив у другому читанні законопроект "Про деолігархізацію", незважаючи на критику Венеціанської комісії. У правлячій партії "Грузинська мрія" заявили, що відмовляться від закону "Про деолігархізацію" тільки якщо відповідну рекомендацію прибере з 12 пунктів Єврокомісія. Про це пише УНН з посиланням на News Georgia.
Деталі
Повідомляється, що Венеціанська комісія напередодні остаточно забракувала законопроект і закликала його не приймати, натомість забезпечивши системні реформи.
“Щойно Єврокомісія зніме зі своїх 12 пунктів зауваження про деолігархізацію, у лютому (наступного року) ми також скасуємо цей закон”, – заявив голова “Грузинської мрії” Іраклій Кобахідзе. Також він стверджував, що підходи Єврокомісії та Венеціанської комісії суперечать один одному.
Правляча партія заявила, що до кінця місяця ухвалить закон у остаточному, третьому читанні, але дає час Єврокомісії, тож набуття ним чинності відкладається до 1 березня наступного року.
Що передувало
У правлячій “Грузинській мрії” минулого року розробили законопроект у відповідь на рекомендацію Єврокомісії про деолігархізацію. При цьому, партія одразу заявила, що під ухвалу не потрапляє засновник партії та мільярдер Бідзіна Іванішвілі. У "Грузинській мрії" не приховували, що під закон потраплять особи, які стосуються опозиції.
Законопроект відправлявся до Венеціанської комісії двічі, і останній висновок було зроблено вже за новою версією.
У Венеціанській комісії вважають, що новий варіант законопроекту не може бути сприйнятий як "демократичний чи ефективний" і може стати інструментом впливу влади на опонентів.
У комісії заявили, що натомість закону потрібні "системні реформи".
Деолігархізація – одна з 12 рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в ЄС, а системні реформи – це за пунктами всі інші рекомендації. Венеціанська комісія вважає, що чесна конкуренція, посилення боротьби з корупцією на найвищому рівні, незалежний суд та плюралізм ЗМІ стануть бар'єром для впливу особистих інтересів.
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