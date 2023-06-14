Попри критику Венеціанської комісії: правляча партія Грузії дала хід ухваленню закону "Про деолігархізацію"

КИЇВ. 14 червня. УНН. Парламент Грузії сьогодні ухвалив у другому читанні законопроект "Про деолігархізацію", незважаючи на критику Венеціанської комісії. У правлячій партії "Грузинська мрія" заявили, що відмовляться від закону "Про деолігархізацію" тільки якщо відповідну рекомендацію прибере з 12 пунктів Єврокомісія. Про це пише УНН з посиланням на News Georgia.