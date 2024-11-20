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Поплавский раскрыл секрет, как ему удается хорошо выглядеть в 75

Поплавский раскрыл секрет, как ему удается хорошо выглядеть в 75

Киев  •  УНН

 • 3573 просмотра

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Михаил Поплавский поделился своим режимом питания и образом жизни накануне 75-летия. Он рассказал об особой диете и своей философии успеха.

"Поющий ректор" Михаил Поплавский, готовящийся к своему 75-летнему юбилею, в развернутом интервью газете Факты раскрыл секрет своей хорошей формы и рассказал, откуда берет жизненную энергию в такое непростое время, передает УНН.

"То, как я выгляжу, - это многолетний образ жизни. Я стараюсь хорошо высыпаться при температуре 16-17 градусов, умываюсь холодной водой, утром по китайскому методу выпиваю стакан горячей воды 50-60 градусов, которая есть исключительно из колодца из своего родного села. Три вареных яйца на завтрак без желтка. Употребляю только экологически чистые продукты со своей молочно-товарной фермы - бычьи яйца, костный мозг из молодой телятинки, пью сыворотку или кефир на ночь", регулярно прохожу процедуры реофереза - это метод очищения крови, который применяется для улучшения микроциркуляции и обмена веществ в тканях, снижает уровень общего холестирина и т.д. и плазмафереза. Это современный способ очистки крови от болезнетворных токсичных веществ, кровь разделяется на плазму и кровяные тела. Еще я много хожу и не рекомендую в почтенном возрасте бегать как придурки - это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма, ну и конечно поддерживаю сексуальную энергию. А еще отношусь ко всему философски: не беру глупого в голову и тяжелого в руки", - рассказал Поплавский.

По его словам, сейчас он живет сегодняшним днем.

"Прошлое нам неподвластно, что будет завтра - не знаем. Это пришло с началом большой войны. Сейчас как: проснулся, стал на две ноги - значит жив, и слава Богу! А дальше - на работу", - говорит он.

Поплавский добавляет, что он счастливый человек, и это тоже составляющая его облика.

"На самом деле, оказалось, для счастья много не надо. Моя формула счастья уже запатентована. Эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером начинает и выигрывает! Это неугасающий запал, сила духа и действия в достижении поставленной цели, которая стала украинским путем длиной в жизнь. Это именно то, чему мы учим наших студентов - философии лидеров, философии победителей, вере в себя и любви к своей профессии. Вера - это магия. Я верил и горжусь сегодня самым успешным проектом моей жизни - Университетом культуры", - рассказал „поющий ректор".

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Михаил Поплавский - самый молодой ректор страны. 1993 год

А еще он говорит, что в жизни важно быть самим собой и принимать людей такими, какие они есть.

"Мне не интересно, кто обо мне что думает и говорит. Главное, что я воспринимаю людей такими, какие они есть. Я всегда был самим собой, не пытался себя переделать. Нужно познать себя и найти свой уникальный украинский путь. Это и есть успех! Верьте в себя. Мечтайте масштабно. Уверенно идите к своей цели. Удача любит настойчивых! Моя мечта сейчас - максимально успеть при жизни создать больше национальных проектов и оставить хороший след на земле!" - говорит Поплавский.

Напомним, ранее ректор КНУКиИ в интервью на YouTube откровенно рассказал о себе, о своем пути к успеху, создании бренда университета, национальных проектах и ключевых этапах своей жизни.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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