Попытки Польши и Франции ограничить импорт Украины могут "затянуть войну" - Сольский

Действия Франции и Польши, которые пытаются ограничить украинский импорт агропродукции могут затянуть войну. Об этом в интервью для Financial Times заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, пишет УНН.

Детали

Дополнительные ограничения, которые являются предметом ожесточенных дебатов внутри блока и призваны успокоить разъяренных фермеров, ударят по доходам Украины и "повысят шансы, что война затянется" - заявил Сольский для FT.

По его словам, Украина не виновата в том, что высокие урожаи в США и Латинской Америке привели к падению цен на зерновые.

Также чиновник подчеркнул, что увеличение протекционизма и субсидий не является решением европейских фермеров, поскольку они должны быть более эффективными, чтобы конкурировать на мировых рынках.

80% проблем, которые обычно связывают с украинским экспортом, не существуют. Они придуманы - уверен Сольский.

Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт - СМИ

Дополнение

В издании объясняют, что Франция и Польша стремятся ужесточить соглашение которое накладывает ограничения на многие виды украинского импорта в обмен на продление беспошлинного режима, принятого после полномасштабного вторжения.

Так, подписанное на прошлой неделе Соглашение о продлении автономных торговых мер уже предусматривало сокращение импорта украинской агропродукции в ЕС на 400 миллионов евро. Зато франко-польское предложение снизит эту сумму еще на 800 миллионов евро.

Напомним

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что Украина и Польша близки к решению импортного конфликта путем переговоров, которые позволят ввести временные меры безопасности для защиты польских фермеров.