Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт - СМИ

Франция присоединилась к Польше в призывах к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, угрожая сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год. Об этом сообщили POLITICO трое европейских дипломатов, передает УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в пятницу во время саммита Веймарского треугольника в Берлине, где они призвали поддержать Украину, которая противостоит двухлетней агрессивной войне россии.

Тем не менее, два лидера также заключили соглашение о сближении Парижа и Варшавы, сообщили дипломаты, накануне важных переговоров во вторник вечером, которые будут направлены на устранение разногласий, которые возникли в последнюю минуту между странами ЕС и Европейским парламентом по торговле с Украиной.

Согласно оценкам Комиссии, на которые ссылались двое дипломатов, которым разрешили остаться анонимными для обсуждения переговоров за закрытыми дверями, это изменение будет стоить Украине 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.

"Это огромное сокращение для страны, которая нуждается во всей возможной помощи", - сказал один из дипломатов.

"Страны-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший вред".

Добавим

Издание отмечает, если этот спор не решить быстро, он может омрачить саммит лидеров ЕС в Брюсселе в этот четверг - и выявить заявления лидеров о солидарности с Украиной пустыми, поскольку они подвергаются давлению дома со стороны фермеров, которые утверждают, что не могут конкурировать с дешевым импортом.

Недавно европейские законодатели проголосовали за введение ряда ограничений на предложение Еврокомиссии о продлении беспошлинного импорта для Украины на год. Эти поправки вернули три ветви ЕС - Совет, Парламент и Комиссию - снова за стол переговоров для поиска компромисса. Послы ЕС должны были встретиться в понедельник вечером, чтобы окончательно согласовать позицию Совета перед раундом межинституциональных переговоров во вторник вечером.

Голосование поставило неожиданный блокпост на пути к тому, что, как ожидалось, было беспроблемным принятием мер после того, как страны ЕС поддержали первоначальное предложение Комиссии в феврале. Речь идет об ограничении украинского сахара, птицы и яиц. Только Польша, Венгрия и Словакия тогда проголосовали против продолжения, а Болгария воздержалась.

После пленарного голосования в парламенте большинство стран ЕС, как оказалось, готовы оставаться на своей позиции в межинституциональных переговорах и заставить парламент согласиться с их решением принять продление без изменений.

Все это развалилось после внезапного поворота Макрона на прошлой неделе.

По словам трех дипломатов ЕС, близких к переговорам, после берлинской встречи Франция присоединилась к лагерю меньшинства во главе с Польшей, которая настаивает на дальнейших ограничениях на украинский импорт в блок.

"Мы работаем с Польшей, чтобы найти решение, которое позволит нам продлить временные меры, учитывая их обеспокоенность", - сказал представитель Постоянного представительства Франции при ЕС.

Туск в Польше отчаянно пытается подавить массовые протесты фермеров своей страны, которые угрожают пошатнуть его хрупкую правящую коалицию. Требования протестующих касаются ограничения украинского импорта. Макрон столкнулся с подобными беспорядками в сельской местности, что заставило его обратиться к Брюсселю, чтобы ослабить давление на отечественных производителей.

Меры, которые Варшава, а теперь и Париж, продвигает на уровне ЕС, отражают поправки, принятые Европейским парламентом и поданные близким соратником Туска, правоцентристским депутатом Европарламента от Польши Анджеем Галицким из Европейской народной партии.

Перечень продуктов, на которые распространяется ограничение на импорт, расширят на зерновые и мед, а также включают 2021 год в базовый период для расчета этих ограничений.