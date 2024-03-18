Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  111460 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  112297 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  119634 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  189614 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189935 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187264 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170461 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117738 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129575 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121810 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  260396 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  277423 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  347735 просмотра

Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт - СМИ

Франция и Польша объединили усилия, чтобы добиться дальнейших ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Экономика •   •  5417 просмотра
Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт - СМИ

Недельный отчет бригады "Месть": 23 оккупанта уничтожены и 67 ранены

Двадцать три российских оккупанта были убиты и шестьдесят семь ранены во время недельной наступательной операции "Месть" украинских пограничников, которые также уничтожили российскую военную технику, включая РСЗО БМ-21 "Град", "Стрелу-10", 122-мм гаубицы и гаубицы Д-30.

Война •   •  7781 просмотра
Недельный отчет бригады "Месть": 23 оккупанта уничтожены и 67 ранены

ЕС одобрил новые санкции из-за смерти навального: что известно

Европейский Союз утвердил новые санкции против 30 человек и двух организаций, связанных со смертью алексея навального, включая представителей российской судебной системы, которые столкнутся с запретом на поездки, замораживанием активов и другими ограничениями.

политика •   •  8611 просмотра
ЕС одобрил новые санкции из-за смерти навального: что известно

Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет рф - СМИ

Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в Швейцарии, если на них не будет присутствовать россия.

политика •   •  12025 просмотра
Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет рф - СМИ

Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому

Мэр Киева Виталий Кличко просит журналистов Bihus info передать информацию о незадекларированном состоянии директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, обнаруженные в их расследовании, в правоохранительные органы для оперативного публичного расследования.

Киев •   •  13258 просмотра
Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому

Грэм предлагает помощь Украине в виде беспроцентных кредитов на фоне внутренних проблем США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев, встретился с президентом Зеленским и другими чиновниками и предложил предоставить Украине помощь США в виде беспроцентных кредитов, чтобы заручиться большей общественной поддержкой на родине.

Война •   •  16291 просмотра
Грэм предлагает помощь Украине в виде беспроцентных кредитов на фоне внутренних проблем США

На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли

Трое мужчин в возрасте 45, 55 и 67 лет погибли в результате детонации боеприпаса, когда они разбирали беспилотный летательный аппарат, который нашли у себя во дворе в селе Львов Бериславского района.

Война •   •  15643 просмотра
На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин был "переизбран" президентом россии на фиктивных выборах, осужденных большинством стран как недемократические и нелегитимные, без реальной оппозиции и выбора для избирателей.

политика •   •  57329 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

"Хлопок" в Крыму: дважды прогремело в Севастополе

В оккупированном россией городе Севастополь в Крыму раздались громкие взрывы. жителей призывают не паниковать, никаких официальных объяснений ситуации нет.

Война •   •  19094 просмотра
"Хлопок" в Крыму: дважды прогремело в Севастополе

Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону

Президент Зеленский поблагодарил ЕС за создание фонда в размере 5 миллиардов евро для поддержки оборонных действий Украины в этом году.

Война •   •  21189 просмотра
Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону