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Попытка остановить отток студентов: украинские университеты предлагают двойные дипломы с британскими вузами

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Украинские университеты будут выдавать двойные дипломы с британскими вузами. Безопасность и качество образования также должны остановить отток украинской молодежи на учебу за границу.

Попытка остановить отток студентов: украинские университеты предлагают двойные дипломы с британскими вузами

Безопасность, качество обучения и новые образовательные программы должны помочь остановить отток украинской молодежи на обучение за границу. В частности, важным нововведением стала выдача украинскими университетами двойных дипломов в коллаборации с британскими вузами. Об этом во время конференции "Образование новой Украины" сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская, передает УНН.

Детали

На вопрос журналистов, что поможет удержать украинских учеников и студентов в государстве, Ковальская ответила, что прежде всего – это безопасная среда для обучения.

Безопасность, по ее словам, включает безопасное образовательное пространство, возможность безопасно добираться до школ (школьные автобусы), условия питания в школах. Особое внимание сейчас уделяется школам в прифронтовых районах.

В прифронтовых районах уже обеспечено бесплатное питание для детей 1-4 классов, и дальше эта программа будет расширяться. Я на себе чувствую, как Президент пушит (подталкивает - ред.) эту инициативу

- подчеркнула чиновница.

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Второй фактор — качество образования. По словам Ковальской, его повышение базируется на реформах, инициированных МОН и профильным комитетом Верховной Рады.

Скажу так, что любая реформа, независимо от того, где она проходит - образование, культура, наука - любая реформа вызывает сопротивление, дискуссию. Это естественный процесс. И мы должны понимать: чтобы мы не делали новое - всегда будут оппоненты. Это сложная работа

-  отметила Ковальская.

Также она отметила, что кроме реформ, Президент Украины имеет специальный Фонд поддержки образования, который выплачивает стипендии талантливым детям и внедряет различные программы. Некоторые из них играют важную роль в поощрении поступающих выбирать именно украинские вузы.

Например, уже есть 10 университетов в Украине, которые выдают двойные дипломы вместе, как это говорят, "на брудершафт" с британскими университетами. И это примеры программ, которые поощряют молодежь учиться в Украине

подчеркнула Ковальская.

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Таким образом, безопасные условия, постоянная поддержка и международное признание украинских дипломов становятся важными шагами к побуждению украинской молодежи развиваться и учиться дома.

Напомним

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной заявил об аномальном количестве молодежи, которая рассматривает возможность обучения за границей. Образовательную среду надо модернизировать, чтобы она не теряла актуальность. Уже 1 млрд грн пошли на оборудование лабораторий для 140 пилотных школ.

Алена Уткина

Алена Уткина

Образование
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