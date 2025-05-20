В Украине стартовал аудит военного образования по стандартам НАТО

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"
Эксклюзив
07:47 • 2702 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

05:58 • 40830 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 44955 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 111395 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 78073 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 210487 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 119791 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 326494 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 97061 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 79099 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.5м/с
42%
744мм
Популярные новости

В Киевской области две девушки-подростка устроили жесткую драку в электричке: полиция расследует происшествие

19 мая, 22:31 • 38900 просмотра

Пограничники "Шквала" показали, как дронами эффектно разбили россиян в Луганской области: детали операции

19 мая, 22:56 • 28239 просмотра

ЕС одобрит 17-й пакет санкций против рф во вторник, под прицелом теневой флот и энергетика - глава МИД Эстонии

19 мая, 23:48 • 33222 просмотра

Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

20 мая, 01:41 • 32396 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

05:59 • 14538 просмотра
публикации

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

05:58 • 40835 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 80696 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 106783 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 210488 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 326497 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 10169 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 48285 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 47692 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 133595 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 137208 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

В Украине стартовал аудит военного образования по стандартам НАТО

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В Украине начался аудит системы военного образования по критериям НАТО. Эксперты оценят соответствие учебных программ стандартам Альянса и эффективность военной подготовки. Проверка продлится до конца года.

В Украине стартовал аудит военного образования по стандартам НАТО

В Украине начали аудит системы военного образования по стандартам НАТО

Украина получила от экспертов НАТО полный перечень критериев соответствия и оценки для институционального аудита системы военного образования. Министерство обороны уже начало анализ системы подготовки военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Как уточнили в Минобороны, критерии оценки от НАТО охватывают анализ совместимости украинского военного образования со стандартами Альянса, эффективности образовательных программ, а также уровня профессиональной подготовки преподавателей.

Аудит будет проходить в несколько этапов, его финансирование осуществляют партнеры из Литвы. Проверка продлится до конца текущего года.

Успешное прохождение институционального аудита позволит Украине подать заявку на сертификацию курсов профессионального военного образования. Это открывает возможности привлекать к обучению в Украине военнослужащих государств-партнеров НАТО

 – отметил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко.

9 украинских военных вузов присоединились к сети Европейского колледжа безопасности: полный список12.05.25, 17:01 • 3379 просмотров

На первом этапе, в мае, военные вузы подготовят отчеты самооценки и заполнят опросники относительно соответствия указанным критериям НАТО.

С июня по сентябрь группа экспертов НАТО будет изучать эти документы, после чего прибудет в Украину для встреч с представителями военных учебных заведений.

Завершающим этапом станет финальный отчет аудиторов, который ожидается в декабре.

Обязательная военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект14.05.25, 11:40 • 3272 просмотра

Отчеты и опросники охватывают широкий спектр вопросов, среди которых:

  • соответствие образовательных программ требованиям НАТО;
    • эффективность методик преподавания и усвоения материала;
      • актуальность дисциплин потребностям военной службы;
        • профессиональная подготовка преподавателей.

          Кроме того, будут оценивать управленческие процессы, качество оценки знаний, использование современных образовательных технологий, соблюдение требованиям гражданского контроля и демократичности.

          Напомним

          Минобороны планирует до конца 2025 года перевести в электронный формат все типы отсрочек от мобилизации. Сейчас в Резерв+ уже доступны отсрочки для пяти категорий граждан.

          Лилия Набока

          Лилия Набока

          Общество
          NATO
          Литва
          Украина
          Brent
          $65.55
          Bitcoin
          $105,030.50
          S&P 500
          $5,957.61
          Tesla
          $341.13
          Газ TTF
          $35.69
          Золото
          $3,224.89
          Ethereum
          $2,542.19