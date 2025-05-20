В Украине стартовал аудит военного образования по стандартам НАТО

В Украине начали аудит системы военного образования по стандартам НАТО

Украина получила от экспертов НАТО полный перечень критериев соответствия и оценки для институционального аудита системы военного образования. Министерство обороны уже начало анализ системы подготовки военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Как уточнили в Минобороны, критерии оценки от НАТО охватывают анализ совместимости украинского военного образования со стандартами Альянса, эффективности образовательных программ, а также уровня профессиональной подготовки преподавателей.

Аудит будет проходить в несколько этапов, его финансирование осуществляют партнеры из Литвы. Проверка продлится до конца текущего года.

Успешное прохождение институционального аудита позволит Украине подать заявку на сертификацию курсов профессионального военного образования. Это открывает возможности привлекать к обучению в Украине военнослужащих государств-партнеров НАТО – отметил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко.

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На первом этапе, в мае, военные вузы подготовят отчеты самооценки и заполнят опросники относительно соответствия указанным критериям НАТО.

С июня по сентябрь группа экспертов НАТО будет изучать эти документы, после чего прибудет в Украину для встреч с представителями военных учебных заведений.

Завершающим этапом станет финальный отчет аудиторов, который ожидается в декабре.

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Отчеты и опросники охватывают широкий спектр вопросов, среди которых:

соответствие образовательных программ требованиям НАТО;

эффективность методик преподавания и усвоения материала;

актуальность дисциплин потребностям военной службы;

профессиональная подготовка преподавателей.

Кроме того, будут оценивать управленческие процессы, качество оценки знаний, использование современных образовательных технологий, соблюдение требованиям гражданского контроля и демократичности.

Напомним

Минобороны планирует до конца 2025 года перевести в электронный формат все типы отсрочек от мобилизации. Сейчас в Резерв+ уже доступны отсрочки для пяти категорий граждан.