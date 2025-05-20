В Україні стартував аудит військової освіти за стандартами НАТО

В Україні почали аудит системи військової освіти за стандартами НАТО

Україна отримала від експертів НАТО повний перелік критеріїв відповідності та оцінювання для інституційного аудиту системи військової освіти. Міністерство оборони вже почало аналіз системи підготовки військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

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Як уточнили у Міноборони, критерії оцінювання від НАТО охоплюють аналіз сумісності української військової освіти зі стандартами Альянсу, ефективності освітніх програм, а також рівня професійної підготовки викладачів.

Аудит проходитиме у кілька етапів, його фінансування здійснюють партнери з Литви. Перевірка триватиме до кінця поточного року.

Успішне проходження інституційного аудиту дозволить Україні подати заявку на сертифікацію курсів професійної військової освіти. Це відкриває можливості залучати до навчання в Україні військовослужбовців держав-партнерів НАТО – зазначив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

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На першому етапі, у травні, військові виші підготують звіти самооцінювання та заповнять опитувальники щодо відповідності зазначеним критеріям НАТО.

З червня по вересень група експертів НАТО вивчатиме ці документи, після чого прибуде до України для зустрічей з представниками військових закладів освіти.

Завершальним етапом стане фінальний звіт аудиторів, який очікується в грудні.

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Звіти та опитувальники охоплюють широкий спектр питань, серед яких:

відповідність освітніх програм вимогам НАТО;

ефективність методик викладання та засвоєння матеріалу;

актуальність дисциплін потребам військової служби;

професійна підготовка викладачів.

Крім того, оцінюватимуть управлінські процеси, якість оцінювання знань, використання сучасних освітніх технологій, дотримання вимогам цивільного контролю та демократичності.

Нагадаємо

Міноборони планує до кінця 2025 року перевести в електронний формат всі типи відстрочок від мобілізації. Наразі в Резерв+ вже доступні відстрочки для п’яти категорій громадян.