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Спроба зупинити відтік студентів: українські університети пропонують подвійні дипломи із британськими вишами

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Українські університети видаватимуть подвійні дипломи з британськими вишами. Безпека та якість освіти також мають зупинити відтік української молоді на навчання за кордон.

Спроба зупинити відтік студентів: українські університети пропонують подвійні дипломи із британськими вишами

Безпека, якість навчання та нові освітні програми мають допомогти зупинити відтік української молоді на навчання за кордон. Зокрема, важливою новацією стала видала українськими університетами подвійних дипломів у колаборації з британськими вишами. Про це під час конференції "Освіта нової України" повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська, передає УНН.

Деталі

На запитання журналістів, що допоможе втримати українських учнів та студентів у державі, Ковальська відповіла, що перш за все – це безпечне середовище для навчання.

Безпека, за її словами охоплює безпечний освітній простір, можливість безпечно діставатися до шкіл (шкільні автобуси), умови харчування у школах. Особлива увага наразі приділяється школам у прифронтових районах.

У прифронтових районах вже забезпечено безкоштовне харчування для дітей 1-4 класів, і далі ця програма буде розширюватися. Я на собі відчуваю, як Президент пушить (підштовхує - ред.) цю ініціативу

- наголосила посадовиця.

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Другий фактор — якість освіти. За словами Ковальської, її підвищення базується на реформах, ініційовані МОН та профільним комітетом Верховної Ради.

Скажу так, що будь-яка реформа, незалежно від того, де вона проходить - освіта, культура, наука - будь-яка реформа викликає опір, дискусію. Це природний процес. І ми повинні розуміти: щоб ми не робили нове - завжди будуть опоненти. Це складна робота

-  зауважила Ковальська.

Також вона зазначила, що окрім реформ, Президент України має спеціальний Фонд підтримки освіти, який виплачує стипендії талановитим дітям та впроваджує різноманітні програми. Деякі з них відіграють важливу роль у заохоченні вступників обирати саме українські виші.

Наприклад, вже є 10 університетів в Україні, які видають подвійні дипломи разом, як це кажуть, "на брудершафт" з британськими університетами. І це приклади програм, які заохочують молодь вчитися в Україні

наголосила Ковальська.

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Таким чином, безпечні умови, постійна підтримка та міжнародне визнання українських дипломів стають важливими кроками до спонукання української молоді розвиватися і навчатися вдома.

Нагадаємо

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий заявив про аномальну кількість молоді, яка розглядає можливість навчання за кордоном. Освітнє середовище треба модернізувати, щоб воно не втрачало актуальність. Вже 1 млрд грн пішли на обладнання лабораторій для 140 пілотних шкіл.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Освіта
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