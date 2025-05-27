Лісовий заявив про аномальну кількість молоді, яка розглядає можливість навчання за кордоном

Освітнє середовище має постійно змінюватися, аби відповідати викликам сучасного світу. Наразі попри аномальну кількість вітчизняних вишів, велика частка українських абітурієнтів навіть до повномасштабної війни обирала для вступу іноземні виші. Тож країна має зробити так, аби український університет став магнітом для нашої молоді, навіть тієї, яка наразі проживає за кордоном. Про це під час конференції "Освіта нової України" повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, передає УНН.

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Середовище освіти – це світ, у який ми занурюємо своїх дітей із вірою, що в цьому світі буде здобуте все необхідне для успіху, щастя і гармонії – зазначив Лісовий.

Він підкреслив, що освітнє середовище має "змінюватися і модернізуватися разом зі світом", щоб не втратити своєї актуальності та не стати загрозою для розвитку.

Освітні системи не мають шансів на успішність без постійного переосмислення та змін. Консервативні підходи в освіті не лише стають неактуальними, вони несуть загрозу для розвитку – наголосив міністр.

Особливу увагу Лісовий приділив важливості сучасного обладнання у школах.

Дітей перш за все потрібно "подружити" із дослідницьким обладнанням, більш ніж "вони дружать зі своїм телефоном. І це реально – сказав він.

Лісовий розповів, що вже "1 млрд субвенцій – пів мільярда від держави і пів мільярда від Світового банку – пішли на обладнання лабораторій для 140 пілотних шкіл". Також формується новий підхід до організації шкільних лабораторій, майстерень і бібліотек.

Щодо вищої освіти, Лісовий зауважив, що Україна має аномальну велику кількість університетів, проте наша молодь продовжує обирати іноземні виші.

Ми країна з аномально високою кількістю університетів на душу населення, але чомусь аномальна кількість української молоді у порівнянні з іншими розвиненими країнами розглядає для себе можливість вступу до закордонних університетів. Зараз війна – зрозуміло. Але я кажу про довоєнний період - зазначив він.

Лісовий висловив упевненість, що український університет може стати магнітом для молоді за кордоном та дітей української діаспори.

Завершуючи виступ, Лісовий додав, що досягнути стабільності зараз можна лише шляхом досконалості до змін.

Уміння управляти змінами – це бути частиною інфопобудови світу. Для цього слід приймати зміни як життєву необхідність - зазначив міністр.

Він подякував педагогам, науковцям, адміністраторам та управлінцям, а також Президенту України та прем’єр-міністру за їхню підтримку та лідерство.

Переконаний, що колись ми будемо пишатись тим, як одночасно – згори нам на життя і існування своєї країни – ми спільно заклали основи нового світу – підсумував Лісовий.

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