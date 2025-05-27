Лісовий заявив про аномальну кількість молоді, яка розглядає можливість навчання за кордоном

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру
Ексклюзив
11:19 • 10186 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
08:04 • 30383 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 89475 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 173850 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 159166 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 167784 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 159955 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 112414 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 99548 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 89172 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
63%
746мм
Популярнi новини

Голова МЗС Німеччини відкинув критику рф після зняття обмежень на далекобійні удари

27 травня, 06:05 • 65736 перегляди

Спелеологи виявили в мексиканській печері Тлайокок артефакти зниклої культури

06:37 • 12762 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

07:08 • 48306 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

08:52 • 32560 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

09:48 • 24630 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 136356 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 526777 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 558581 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 506777 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 595737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Фрідріх Мерц

Хакан Фідан

Михайло Федоров

Олексій Гончаренко

Актуальні місця

Київ

Чернігівська область

Саудівська Аравія

Катар

Оман

Реклама
УНН Lite

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

09:48 • 26043 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

08:52 • 33917 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

07:08 • 49621 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 54673 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

26 травня, 15:51 • 77995 перегляди
Актуальне

Дія (сервіс)

КАБ-250

SpaceX Starship

Старлінк

The New York Times

Лісовий заявив про аномальну кількість молоді, яка розглядає можливість навчання за кордоном

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Освітнє середовище повинно модернізуватися, щоб не втратити актуальність, заявив Оксен Лісовий. Вже 1 млрд грн пішли на обладнання лабораторій для 140 пілотних шкіл.

Лісовий заявив про аномальну кількість молоді, яка розглядає можливість навчання за кордоном

Освітнє середовище має постійно змінюватися, аби відповідати викликам сучасного світу. Наразі попри аномальну кількість вітчизняних вишів, велика частка українських абітурієнтів навіть до повномасштабної війни обирала для вступу іноземні виші. Тож країна має зробити так, аби український університет став магнітом для нашої молоді, навіть тієї, яка наразі проживає за кордоном. Про це під час конференції "Освіта нової України" повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, передає УНН.

Деталі

Середовище освіти – це світ, у який ми занурюємо своїх дітей із вірою, що в цьому світі буде здобуте все необхідне для успіху, щастя і гармонії

– зазначив Лісовий.

Він підкреслив, що освітнє середовище має "змінюватися і модернізуватися разом зі світом", щоб не втратити своєї актуальності та не стати загрозою для розвитку.

Освітні системи не мають шансів на успішність без постійного переосмислення та змін. Консервативні підходи в освіті не лише стають неактуальними, вони несуть загрозу для розвитку

– наголосив міністр.

Особливу увагу Лісовий приділив важливості сучасного обладнання у школах.

Дітей перш за все потрібно "подружити" із дослідницьким обладнанням, більш ніж "вони дружать зі своїм телефоном. І це реально

– сказав він.

Лісовий розповів, що вже "1 млрд субвенцій – пів мільярда від держави і пів мільярда від Світового банку – пішли на обладнання лабораторій для 140 пілотних шкіл". Також формується новий підхід до організації шкільних лабораторій, майстерень і бібліотек.

Щодо вищої освіти, Лісовий зауважив, що Україна має аномальну велику кількість університетів, проте наша молодь продовжує обирати іноземні виші.

Ми країна з аномально високою кількістю університетів на душу населення, але чомусь аномальна кількість української молоді у порівнянні з іншими розвиненими країнами розглядає для себе можливість вступу до закордонних університетів. Зараз війна – зрозуміло. Але я кажу про довоєнний період

- зазначив він.

Лісовий висловив упевненість, що український університет може стати магнітом для молоді за кордоном та дітей української діаспори.

Завершуючи виступ, Лісовий додав, що досягнути стабільності зараз можна лише шляхом досконалості до змін.

Уміння управляти змінами – це бути частиною інфопобудови світу. Для цього слід приймати зміни як життєву необхідність

- зазначив міністр.

Він подякував педагогам, науковцям, адміністраторам та управлінцям, а також Президенту України та прем’єр-міністру за їхню підтримку та лідерство.

Переконаний, що колись ми будемо пишатись тим, як одночасно – згори нам на життя і існування своєї країни – ми спільно заклали основи нового світу

– підсумував Лісовий.

Освіта майбутнього: Шмигаль розповів, скільки Україна інвестувала у знання, безпеку і розвиток дітей27.05.25, 13:11 • 1324 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоОсвіта
Лісовий Оксен Васильович
Світовий банк
Україна
Brent
$63.81
Bitcoin
$109,585.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,314.79
Ethereum
$2,638.30