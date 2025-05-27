Лисовой заявил об аномальном количестве молодежи, рассматривающей возможность обучения за границей

Образовательная среда должна постоянно меняться, чтобы соответствовать вызовам современного мира. Сейчас, несмотря на аномальное количество отечественных вузов, большая часть украинских абитуриентов даже до полномасштабной войны выбирала для поступления иностранные вузы. Поэтому страна должна сделать так, чтобы украинский университет стал магнитом для нашей молодежи, даже той, которая сейчас проживает за границей. Об этом во время конференции "Образование новой Украины" сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Среда образования – это мир, в который мы погружаем своих детей с верой, что в этом мире будет приобретено все необходимое для успеха, счастья и гармонии – отметил Лисовой.

Он подчеркнул, что образовательная среда должна "меняться и модернизироваться вместе с миром", чтобы не потерять своей актуальности и не стать угрозой для развития.

Образовательные системы не имеют шансов на успешность без постоянного переосмысления и изменений. Консервативные подходы в образовании не только становятся неактуальными, они несут угрозу для развития – подчеркнул министр.

Особое внимание Лисовой уделил важности современного оборудования в школах.

Детей прежде всего нужно "подружить" с исследовательским оборудованием, больше чем "они дружат со своим телефоном. И это реально – сказал он.

Лисовой рассказал, что уже "1 млрд субвенций – полмиллиарда от государства и полмиллиарда от Всемирного банка – пошли на оборудование лабораторий для 140 пилотных школ". Также формируется новый подход к организации школьных лабораторий, мастерских и библиотек.

Что касается высшего образования, Лисовой отметил, что в Украине аномально большое количество университетов, однако наша молодежь продолжает выбирать иностранные вузы.

Мы страна с аномально высоким количеством университетов на душу населения, но почему-то аномальное количество украинской молодежи по сравнению с другими развитыми странами рассматривает для себя возможность поступления в зарубежные университеты. Сейчас война – понятно. Но я говорю о довоенном периоде - отметил он.

Лисовой выразил уверенность, что украинский университет может стать магнитом для молодежи за рубежом и детей украинской диаспоры.

Завершая выступление, Лисовой добавил, что достичь стабильности сейчас можно только путем совершенства к изменениям.

Умение управлять изменениями – это быть частью инфопостроения мира. Для этого следует принимать изменения как жизненную необходимость - отметил министр.

Он поблагодарил педагогов, ученых, администраторов и управленцев, а также Президента Украины и премьер-министра за их поддержку и лидерство.

Убежден, что когда-нибудь мы будем гордиться тем, как одновременно – сверху нам на жизнь и существование своей страны – мы совместно заложили основы нового мира – подытожил Лисовой.

Образование будущего: Шмыгаль рассказал, сколько Украина инвестировала в знания, безопасность и развитие детей