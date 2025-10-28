$42.070.07
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии

Киев • УНН

 • 5328 просмотра

Поп-звезда Дуа Липа стала самой успешной знаменитостью в возрасте до 30 лет в Великобритании и Ирландии, ее состояние оценивается в 129 миллионов фунтов стерлингов. В топ-30 также попали актеры Аня Тейлор-Джой и Лео Вудолл, певица Холли Хамберстоун и современные подкастеры.

Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии

Поп-звезда Дуа Липа в этом году стала самой успешной знаменитостью в возрасте до 30 лет в Великобритании и Ирландии по рейтингу 2025 года. Ее состояние оценивается в 129 миллионов фунтов стерлингов благодаря успешному туру Radical Optimism и партнерствам с Porsche и Versace. В топ-30 также попали актеры Аня Тейлор-Джой и Лео Вудолл, певица Холли Хамберстоун и современные подкастеры, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Дуа Липа во вторник возглавила список самых богатых молодых знаменитостей Великобритании и Ирландии до 30 лет, пишет издание. Ее состояние оценивается в рекордные 129 миллионов фунтов стерлингов.

"Манифестация - это для меня важная вещь", - отметила Дуа в прошлом году, и этот подход явно сработал: певица попала в клуб самых богатых.

Тур Radical Optimism, который принес 83 миллиона фунтов стерлингов, стал для нее самым прибыльным за год. Помимо музыки, Дуа развивает собственный подкаст и книжный клуб, пробует себя в актерстве и сотрудничает с брендами Porsche и Versace.

Кто еще попал в рейтинг

Среди новичков в топ-30 самых состоятельных британских и ирландских знаменитостей до 30 лет - певица Холли Хамберстоун, актриса Аня Тейлор-Джой и актер Лео Вудолл.

29-летняя Эмбер Дэвис, звезда сериала Strictly и бывшая участница Love Island, заняла последнее, 30-е место с состоянием в 1,7 миллиона фунтов. Второе место занял Том Холланд с 37 миллионами, заработанными, в частности, на фильме о Человеке-пауке и продаже безалкогольного пива Bero. На третьей позиции оказался Льюис Капальди с 35 миллионами, благодаря успешным альбомам, турам и возвращению на Glastonbury.

Далее следуют Милли Бобби Браун (24 млн), Молли-Мэй Хейг и Томми Фьюри (по 22,1 млн), Софи Тернер (21,9 млн), соул-певица Джорджа Смит и Дэйв (16,8 млн), рэпер Айтч (14,4 млн) и актер Аса Баттерфилд (13,7 млн).

Среди новичков - Холли Хамберстоун заняла 20-е место с 4,1 млн фунтов, давая большие концерты в поддержку Оливии Родриго и выступая перед 90 000 зрителей на туре The Eras. Лео Вудолл занял 26-е место с 2,2 млн благодаря ролям в Белом лотосе, Один день и Безумие по мальчику.

Подкасты также приносят немалые доходы. Стивен Бартлетт возглавил список подкастеров с 36 млн фунтов, получая почти 1 млн от собственного шоу Дневник генерального директора. Другие популярные подкасты в списке - That Peter Crouch, Sh**ged Married Annoyed Крис и Рози Рэмзи, Off Menu Джеймса Акастера и Эда Гэмбла, а также исторический The Rest is History от Тома Холланда и Доминика Сэндбрука.

Отдельно выделяется история Эмбер Дэвис: недавно ее сфотографировали в Лондоне с украинским танцором Никитой Кузьминым во время репетиции. Источники утверждают, что никаких романтических отношений между ними нет.

Полный список топ-30 знаменитостей будет опубликован 28 октября в новом выпуске журнала Heat, доступном с 28 октября как в печатной, так и онлайн-версии.

Напомним

Ранее УНН писал, что газета The Sunday Times обновила рейтинг самых богатых жителей Великобритании, включающий как британских подданных, так и людей, проживающих в королевстве. Как отмечается, общее количество миллиардеров в Великобритании сократилось со 165 в 2024 году до 156 в этом году.

Алена Уткина

