Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії

Поп-зірка Дуа Ліпа цьогоріч стала найуспішнішою знаменитістю віком до 30 років у Великій Британії та Ірландії за ретингом 2025 року. Її статки оцінюють у 129 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки успішному туру Radical Optimism та партнерствам із Porsche і Versace. До топ-30 також потрапили актори Аня Тейлор-Джой та Лео Вудолл, співачка Холлі Хамберстоун і сучасні подкастери, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Дуа Ліпа у вівторок очолила список найбагатших молодих знаменитостей Великої Британії та Ірландії до 30 років, пише видання. Її статки оцінюють у рекордні 129 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Маніфестація - це для мене важлива річ", - зазначила Дуа минулого року, і цей підхід явно спрацював: співачка потрапила до клубу найбагатших.

Тур Radical Optimism, який приніс 83 мільйони фунтів стерлінгів, став для неї найбільш прибутковим за рік. Крім музики, Дуа розвиває власний подкаст і книжковий клуб, пробує себе в акторстві та співпрацює з брендами Porsche і Versace.

Хто ще потрапив у рейтинг

Серед новачків у топ-30 найзаможніших британських і ірландських знаменитостей до 30 років - співачка Холлі Хамберстоун, акторка Аня Тейлор-Джой та актор Лео Вудолл.

29-річна Ембер Дейвіс, зірка серіалу Strictly та колишня учасниця Love Island, посіла останнє, 30-е місце зі статком у 1,7 мільйона фунтів. Друге місце зайняв Том Голланд з 37 мільйонами, заробленими, зокрема, на фільмі про Людину-павука та продажі безалкогольного пива Bero. На третій позиції опинився Льюїс Капальді з 35 мільйонами, завдяки успішним альбомам, турам та поверненню на Glastonbury.

Далі йдуть Міллі Боббі Браун (24 млн), Моллі-Мей Хейг і Томмі Ф'юрі (по 22,1 млн), Софі Тернер (21,9 млн), соул-співачка Джорджа Сміт і Дейв (16,8 млн), репер Айтч (14,4 млн) та актор Аса Баттерфілд (13,7 млн).

Серед новачків - Холлі Хамберстоун зайняла 20-е місце зі 4,1 млн фунтів, даючи великі концерти на підтримку Олівії Родріго та виступаючи перед 90 000 глядачів на турі The Eras. Лео Вудолл посів 26-е місце з 2,2 млн завдяки ролям у Білому лотосі, Один день та Божевілля за хлопчиком.

Подкасти також приносять чималі доходи. Стівен Бартлетт очолив список подкастерів з 36 млн фунтів, отримуючи майже 1 млн від власного шоу Щоденник генерального директора. Інші популярні подкасти у списку - That Peter Crouch, Sh**ged Married Annoyed Кріс та Розі Ремзі, Off Menu Джеймса Акастера і Еда Гембла, а також історичний The Rest is History від Тома Голланда та Домініка Сендбрука.

Окремо виділяється історія Ембер Дейвіс: нещодавно її сфотографували в Лондоні з українським танцюристом Микитою Кузьміним під час репетиції. Джерела стверджують, що жодних романтичних стосунків між ними немає.

Повний список топ-30 знаменитостей буде опублікований 28 жовтня у новому випуску журналу Heat, доступному з 28 жовтня як у друкованій, так і онлайн-версії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що газета The Sunday Times оновила рейтинг найбагатших жителів Великої Британії, що включає як британських підданих, так і людей, які проживають у королівстві. Як зазначається, загальна кількість мільярдерів у Великій Британії скоротилася зі 165 у 2024 році до 156 цього року.