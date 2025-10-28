$42.070.07
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 17909 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 24374 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45720 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 30477 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 24738 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 20773 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16589 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 49674 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31643 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Поп-зірка Дуа Ліпа стала найуспішнішою знаменитістю віком до 30 років у Великій Британії та Ірландії, її статки оцінюють у 129 мільйонів фунтів стерлінгів. До топ-30 також потрапили актори Аня Тейлор-Джой та Лео Вудолл, співачка Холлі Хамберстоун і сучасні подкастери.

Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії

Поп-зірка Дуа Ліпа цьогоріч стала найуспішнішою знаменитістю віком до 30 років у Великій Британії та Ірландії за ретингом 2025 року. Її статки оцінюють у 129 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки успішному туру Radical Optimism та партнерствам із Porsche і Versace. До топ-30 також потрапили актори Аня Тейлор-Джой та Лео Вудолл, співачка Холлі Хамберстоун і сучасні подкастери, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Дуа Ліпа у вівторок очолила список найбагатших молодих знаменитостей Великої Британії та Ірландії до 30 років, пише видання. Її статки оцінюють у рекордні 129 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Маніфестація - це для мене важлива річ", - зазначила Дуа минулого року, і цей підхід явно спрацював: співачка потрапила до клубу найбагатших.

Тур Radical Optimism, який приніс 83 мільйони фунтів стерлінгів, став для неї найбільш прибутковим за рік. Крім музики, Дуа розвиває власний подкаст і книжковий клуб, пробує себе в акторстві та співпрацює з брендами Porsche і Versace.

Хто ще потрапив у рейтинг

Серед новачків у топ-30 найзаможніших британських і ірландських знаменитостей до 30 років - співачка Холлі Хамберстоун, акторка Аня Тейлор-Джой та актор Лео Вудолл.

29-річна Ембер Дейвіс, зірка серіалу Strictly та колишня учасниця Love Island, посіла останнє, 30-е місце зі статком у 1,7 мільйона фунтів. Друге місце зайняв Том Голланд з 37 мільйонами, заробленими, зокрема, на фільмі про Людину-павука та продажі безалкогольного пива Bero. На третій позиції опинився Льюїс Капальді з 35 мільйонами, завдяки успішним альбомам, турам та поверненню на Glastonbury.

Далі йдуть Міллі Боббі Браун (24 млн), Моллі-Мей Хейг і Томмі Ф'юрі (по 22,1 млн), Софі Тернер (21,9 млн), соул-співачка Джорджа Сміт і Дейв (16,8 млн), репер Айтч (14,4 млн) та актор Аса Баттерфілд (13,7 млн).

Серед новачків - Холлі Хамберстоун зайняла 20-е місце зі 4,1 млн фунтів, даючи великі концерти на підтримку Олівії Родріго та виступаючи перед 90 000 глядачів на турі The Eras. Лео Вудолл посів 26-е місце з 2,2 млн завдяки ролям у Білому лотосі, Один день та Божевілля за хлопчиком.

Подкасти також приносять чималі доходи. Стівен Бартлетт очолив список подкастерів з 36 млн фунтів, отримуючи майже 1 млн від власного шоу Щоденник генерального директора. Інші популярні подкасти у списку - That Peter Crouch, Sh**ged Married Annoyed Кріс та Розі Ремзі, Off Menu Джеймса Акастера і Еда Гембла, а також історичний The Rest is History від Тома Голланда та Домініка Сендбрука.

Окремо виділяється історія Ембер Дейвіс: нещодавно її сфотографували в Лондоні з українським танцюристом Микитою Кузьміним під час репетиції. Джерела стверджують, що жодних романтичних стосунків між ними немає.

Повний список топ-30 знаменитостей буде опублікований 28 жовтня у новому випуску журналу Heat, доступному з 28 жовтня як у друкованій, так і онлайн-версії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що газета The Sunday Times оновила рейтинг найбагатших жителів Великої Британії, що включає як британських підданих, так і людей, які проживають у королівстві. Як зазначається, загальна кількість мільярдерів у Великій Британії скоротилася зі 165 у 2024 році до 156 цього року.

Альона Уткіна

