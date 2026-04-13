Пономаренко стал послом по особым поручениям по освобождению пленных и гражданских: что о нем известно
Дмитрий Пономаренко стал послом по особым поручениям по освобождению пленных и гражданских. Он будет координировать поиск механизмов влияния на государство-агрессора.
В Министерстве иностранных дел создана должность посла по особым поручениям по вопросам, связанным с военнопленными, гражданскими лицами, лишенными личной свободы, и без вести пропавшими. Эту должность возглавил Дмитрий Пономаренко, сообщили в МИД, передает УНН.
По инициативе министра иностранных дел Андрея Сибиги в МИД создана должность посла по особым поручениям по вопросам, связанным с военнопленными, гражданскими лицами, лишенными личной свободы, и без вести пропавшими. На эту должность в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии назначен Дмитрий Пономаренко
Сообщается, что посол по особым поручениям будет осуществлять координацию в рамках МИД по поиску действенных механизмов влияния на государство-агрессора россию с целью предотвращения пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными, а также сотрудничество в вопросах освобождения украинских защитников, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и защиты прав без вести пропавших.
В частности, по результатам договоренностей МИД с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Общественного совета при Координационном штабе относительно плана совместных действий, включая проведение адвокационных мероприятий, на 2026 год
Дополнение
Как рассказали в МИД, Дмитрий Пономаренко посвятил немало лет развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и активизации межрегионального сотрудничества. В 2021–2025 годах представлял Украину как чрезвычайный и полномочный посол в Республике Корея и по совместительству в Монголии.
В 2020-2021 годах - директор Департамента экономической дипломатии МИД Украины.
В 2016-2020 годах - генеральный консул Украины в городе Шанхай.
В 2014-2016 годах - посол по особым поручениям Управления РФ МИД Украины.
В 2011-2014 годах - заместитель директора Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины.
В 2006-2011 годах - руководитель торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в Китае.