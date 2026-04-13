Пономаренко стал послом по особым поручениям по освобождению пленных и гражданских: что о нем известно

По инициативе министра иностранных дел Андрея Сибиги в МИД создана должность посла по особым поручениям по вопросам, связанным с военнопленными, гражданскими лицами, лишенными личной свободы, и без вести пропавшими. На эту должность в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии назначен Дмитрий Пономаренко

Сообщается, что посол по особым поручениям будет осуществлять координацию в рамках МИД по поиску действенных механизмов влияния на государство-агрессора россию с целью предотвращения пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными, а также сотрудничество в вопросах освобождения украинских защитников, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и защиты прав без вести пропавших.

В частности, по результатам договоренностей МИД с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Общественного совета при Координационном штабе относительно плана совместных действий, включая проведение адвокационных мероприятий, на 2026 год