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Более половины украинцев обеднели - опрос

Киев • УНН

 • 14530 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. У более 50% украинцев в течение 2020 ухудшилось материальное положение. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", информирует УНН.

Более половины украинцев обеднели - опрос

Так, 35,9% опрошенных считают, что их финансовое положение несколько ухудшилось, а у 15,9% - ситуация значительно ухудшилась.

В то же время 36,3% не почувствовали изменений. А вот у 8% украинцев материальное положение улучшилось в течение текущего года.

Добавим, что регионально наибольший процент недовольных своими финансами в этом году на Западе - 62,3%. В то же время, менее половины респондентов жалуются на 2020 год в Центре - 46,2%.

На вопрос "как, по Вашему мнению, изменилось за последний год положение страны в целом?" 62,0% респондентов заявили об ухудшении ситуации: 33,0% - несколько ухудшилось; 29% - значительно ухудшилось.

Отметим, что ухудшение положения страны особо отмечают жители Донбасса (70,0%) и Запада (67,3%).

Отметим, что опрос проводился с 17 по 23 декабря 2020 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 2500 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,2-2,0 процента. Метод получения информации: индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента

Отметим, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", в Украине 56% граждан чувствуют ухудшение финансовой ситуации в семье, а только 7% чувствуют улучшение.

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