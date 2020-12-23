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В Україні 56% громадян відчувають погіршення фінансового становища у родині – опитування

Київ • УНН

 • 15857 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні 56% громадян відчувають погіршення фінансової ситуації у родині, а лише 7% відчувають покращення. Про це повідомляє УНН із посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг".

В Україні 56% громадян відчувають погіршення фінансового становища у родині – опитування

"Щодо фінансової ситуації у родині: 56% відчули погіршення, 37% – відсутність змін, лише 7% – покращення. Настрої щодо майбутнього також не є надто оптимістичними: лише 16% вважають, що у найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% - очікують погіршення", - йдеться у результатах дослідження.

Зазначається, що серед населення переважають емоції розчарування (42%) та надії (32%).

"18% опитаних вважають, що у цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, водночас, більшість (71%) – протилежної думки. Більше 70% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні півроку, 17% думають, що воно не змінилося, і лише 7% помітили покращення", - йдеться у результатах опитування.

Додамо, опитування проводилося з 16 по 20 грудня 2020 року серед дорослого населення в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, середнє значення прийнятного для українців рівня заробітної плати становить 20 328 гривень.

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