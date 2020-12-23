В Украине 56% граждан чувствуют ухудшение финансового положения в семье - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине 56% граждан чувствуют ухудшение финансовой ситуации в семье, а только 7% чувствуют улучшение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг".
"О финансовой ситуации в семье: 56% почувствовали ухудшение, 37% - отсутствие изменений, лишь 7% - улучшение. Настроения относительно будущего тоже не слишком оптимистичны: только 16% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 32% считают, что она не изменится, и 47% - ожидают ухудшения", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что среди населения преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).
"18% опрошенных считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, в то же время большинство (71%) - противоположного мнения. Более 70% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, 17% полагают, что оно не изменилось, и только 7% заметили улучшение", - говорится в результатах опроса.
Добавим, опрос проводился с 16 по 20 декабря 2020 года среди взрослого населения во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Напомним, согласно результатам опроса, среднее значение приемлемого для украинцев уровня заработной платы составляет 20 328 гривен.