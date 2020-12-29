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Понад половина українців збідніли — опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У понад 50% українців протягом 2020 року погіршилося матеріальне становище. Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", інформує УНН.

Понад половина українців збідніли — опитування

Так, 35,9% опитаних вважають, що їх фінансове становище дещо погіршилося, а у 15,9% — ситуація значно погіршилася.

Водночас 36,3% не відчули змін. А от у 8% українців матеріальний стан покращився протягом поточного року.

Додамо, що регіонально найбільший відсоток невдоволених своїми фінансами в цьому році на Заході — 62,3%. В той самий час, менше половини респондентів нехтують на 2020 рік у Центрі — 46,2%.

На питання “як, на Вашу думку, змінилося за останній рік становище країни в цілому?” 62,0% респондентів заявили про погіршення ситуації: 33,0% - дещо погіршилося; 29% - значно погіршилося.

Відзначимо, що погіршення становища країни особливо відзначають жителі Донбасу (70,0%) та Заходу (67,3%).

Відзначимо, що опитування проводилося з 17 по 23 грудня 2020 року в 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 2500 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,2-2,0 відсотки. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента

Зазначимо, що згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", в Україні 56% громадян відчувають погіршення фінансової ситуації у родині, а лише 7% відчувають покращення.

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