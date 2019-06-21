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Более половины украинцев поддерживают легализацию медицинской марихуаны

Киев • УНН

 • 8000 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Более 50% украинский поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов для облегчения боли определенной категории больных. Об этом сообщила социологическая группа “Рейтинг”, передает УНН.

Более половины украинцев поддерживают легализацию медицинской марихуаны

Согласно результатам соцопроса, 30% полностью, и 28% в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем, и в их случае марихуана может облегчить симптомы и/или облегчить боль.

При этом, как отметили в “Рейтинге”, 33% придерживается противоположного мнения и не поддерживает легализацию. Относительно высокий уровень абсолютной поддержки этого тезиса среди жителей Киева, мужчин, младших и состоятельных опрошенных.

Справка: приведенные данные были получены в ходе социологического опроса 2200 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше, методом личного формализованного интервью с 21 по 29 мая 2019 года. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что нужно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине.

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