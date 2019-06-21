Более половины украинцев поддерживают легализацию медицинской марихуаны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Более 50% украинский поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов для облегчения боли определенной категории больных. Об этом сообщила социологическая группа “Рейтинг”, передает УНН.
Согласно результатам соцопроса, 30% полностью, и 28% в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем, и в их случае марихуана может облегчить симптомы и/или облегчить боль.
При этом, как отметили в “Рейтинге”, 33% придерживается противоположного мнения и не поддерживает легализацию. Относительно высокий уровень абсолютной поддержки этого тезиса среди жителей Киева, мужчин, младших и состоятельных опрошенных.
Справка: приведенные данные были получены в ходе социологического опроса 2200 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше, методом личного формализованного интервью с 21 по 29 мая 2019 года. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.
Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что нужно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине.