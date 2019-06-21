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Понад половина українців підтримують легалізацію медичної марихуани

Київ • УНН

 • 8000 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Понад 50% українців підтримують можливу легалізацію медичної марихуани для пацієнтів для полегшення болю певної категорії хворих. Про це повідомила соціологічна група “Рейтинг”, передає УНН.

Понад половина українців підтримують легалізацію медичної марихуани

Згідно з результатами соцопитування, 30% повністю, і 28% певною мірою підтримують можливу легалізацію медичної марихуани для пацієнтів, у яких виявлені певні проблеми зі здоров’ям, і в їхньому випадку марихуана може полегшити симптоми або/та полегшити біль.

При цьому, як зазначили в “Рейтингу”, 33% притримується протилежної думки і не підтримує легалізацію. Відносно вищий рівень абсолютної підтримки цієї тези серед мешканців Києва, чоловіків, молодших та заможніших опитаних.

Довідка: наведені дані були отримані в ході соціологічного опитування 2200 громадян України віком від 18 років і старше, методом особистого формалізованого інтерв’ю з 21 по 29 травня 2019 року. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.

Нагадаємо, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що потрібно підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині.

Українські Національні Новини

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