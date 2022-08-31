Более 80% россиян потеряли свои сбережения с начала войны в Украине

Детали

Согласно опросу, который проводила компания "Альфастрахование", около 80% россиян рассказали о потере своих сбережений после февраля. Каждый пятый (21%) сообщил, что потерял почти все накопления, еще 52% потеряли незначительную их часть.

Также 8% опрашиваемых рассказали, что полностью потеряли свою финансовую подушку безопасности, и только 19% россиян отметили, что ничего не потеряли.

Кроме того, более трети опрашиваемых (34%) заметили рост расходов на повседневные нужды на 20-30%. Еще 58% россиян признались, что им удается откладывать деньги, но для 39% с февраля делать это стало гораздо труднее. Каждый пятый опрашиваемый после февраля решил отказаться от идеи сбережения средств.

Справка

В опросе от "Альфастрахования" приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине изъяли российские активы на 28 млрд гривен.