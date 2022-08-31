Понад 80% росіян втратили свої заощадження з початку війни в Україні

Деталі

Згідно з опитуванням, яке проводила компанія "Альфастрахування", близько 80% росіян розповіли про втрату своїх заощаджень після лютого. Кожен п'ятий (21%) повідомив, що втратив майже всі накопичення, ще 52% втратили незначну їхню частину.

Також, 8% опитуваних розповіли, що повністю втратили свою фінансову подушку безпеки, і лише 19% росіян зазначили, що нічого не втратили.

Крім того, більше третини опитуваних (34%) помітили зростання витрат на повсякденні потреби на 20-30%. Ще 58% росіян зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це з лютого стало значно важче. Кожен п'ятий опитуваний після лютого вирішив відмовитись від ідеї заощадження коштів.

Довідка

У опитуванні від "Альфастрахування" взяли участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вилучили російські активи на 28 млрд гривень.