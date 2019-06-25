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Более 78% украинцев готовы выбирать новую Раду - опрос

Киев • УНН

 • 11839 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, в голосовании приняли бы более 78% украинцев. Таковы результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" Украина сегодня: вызовы и перспективы", передает УНН.

Более 78% украинцев готовы выбирать новую Раду - опрос

На вопрос: "если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, принимали бы вы участие в голосовании?" одобрительно ответили 78,5% населения (скорее да - 36%, точно так - 42,4%), не будут участвовать в голосовании 15,6% (точно нет - 9,2%, скорее нет - 6,4%). Еще 5,9% респондентов отметили, что им трудно ответить на этот вопрос.

По оценкам социологов, прогнозируемый уровень участия населения в голосовании на выборах в Верховную Раду - 50-60% (средняя оценка - 55%).

Опрос был проведен с 13 по 19 июня 2019 методом личного интервью по месту жительства респондента. Было опрошено 3 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Стандартное отклонение +/- 1,8%.

Как сообщал УНН, по данным социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля готовы голосовать 77%.

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