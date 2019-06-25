Понад 78% українців готові обирати нову Раду - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Якби вибори до Верховної Ради відбулися цієї неділі, участь у голосуванні взяли б понад 78% українців. Такі результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка і Центром "Соціальний моніторинг "Україна сьогодні: виклики та перспективи", передає УНН.
На питання: "якби вибори до Верховної Ради відбулися цієї неділі, чи брали б ви участь у голосуванні?" схвально відповіли 78,5% населення (скоріше так - 36%, точно так - 42,4%), не братимуть участь у голосуванні 15,6% (точно ні - 9,2%, скоріше ні - 6,4%). Ще 5,9% респондентів зазначили, що їм важко відповісти на це запитання.
За оцінками соціологів, прогнозований рівень участі населення в голосуванні на виборах до Верховної Ради - 50-60% (середня оцінка - 55%).
Опитування було проведено з 13 по 19 червня 2019 року методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента. Було опитано 3 тис. респондентів від 18 років і старше. Стандартне відхилення +/- 1,8%.
Як повідомляв УНН, за данними соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, на дострокових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня готові голосувати 77%.