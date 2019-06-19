На дострокових виборах у Раду готові голосувати 77% українців – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На дострокових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, готові голосувати 77% українців. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
“77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року”, — вказано у результатах опитування.
Крім того, 12% респондентів зазначили, що скоріше готові брати участь, 8% — не голосуватимуть, лише 3% — не визначилися.
Довідка: наведені дані були отримані в ході проведення соціологічного опитування населення України від 18 років і старше протягом 8-12 червня 2019 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, більшість українців вважає, що вибори мають відбутись 21 липня попри рішення КСУ.