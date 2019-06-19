На досрочных выборах в Раду готовы голосовать 77% украинцев - опрос

“77% выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года”, — указано в результатах опроса.

Кроме того, 12% респондентов отметили, что скорее готовы участвовать, 8% — не будут голосовать, только 3% — не определились.

Справка: приведенные данные были получены в ходе проведения социологического опроса населения Украины от 18 лет и старше в течение 8-12 июня 2019 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, большинство украинцев считает, что выборы должны состояться 21 июля, несмотря на решение КСУ.