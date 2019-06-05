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Более 6 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Более 6 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.

"По состоянию на 9:00 5 июня перенесено 6110 телефонных номеров", - сообщили в центре радиочастот.

Всего, по данным ведомства, уже поступило 13674 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

При этом НКРСИ приводит данные за месяц после запуска услуги по операторам:

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