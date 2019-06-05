Понад 6 тисяч українців перенесли мобільні номери
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Понад 6 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.
"Станом на 9:00 5 червня перенесено 6110 телефонних номерів", - повідомили в центрі радіочастот.
Загалом, за даними відомства, уже надійшло 13674 заявок на перенесення номерів, зареєстрованих у Централізованій базі даних УДЦР.
Як повідомляв УНН, в Україні ввели нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.
При цьому НКРЗІ наводить дані за місяць після запуску послуги за операторами: