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Понад 6 тисяч українців перенесли мобільні номери

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Понад 6 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

"Станом на 9:00 5 червня перенесено 6110 телефонних номерів", - повідомили в центрі радіочастот.

Загалом, за даними відомства, уже надійшло 13674 заявок на перенесення номерів, зареєстрованих у Централізованій базі даних УДЦР.

Як повідомляв УНН, в Україні ввели нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

При цьому НКРЗІ наводить дані за місяць після запуску послуги за операторами:

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