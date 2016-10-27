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15 марта, 19:03 • 116398 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170356 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140298 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132570 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114084 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106229 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101993 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136754 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Более 6 тыс. переселенцев насчитали в Каменском

Более 6 тыс. переселенцев насчитали в Каменском

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 27 октября. УНН. В Каменском проведено 17 заседаний городской комиссии по назначению и восстановления социальных выплат внутренне перемещенным лицам, на которых рассмотрено 1057 дел по назначению социальных выплат переселенцам, сообщили в пресс-службе городского совета, пишет УНН-Центр.

По результатам рассмотрения приняты решения о назначении (восстановление) выплат 862 внутренне перемещенным лицам, из них 407 пенсионерам.

Другим переселенцам, дела которых рассматривались, отказано в назначении или восстановлении социальных выплат в связи с неподтверждением факта проживания по адресу, указанному в справке о постановке на учет в качестве внутренне перемещенных лиц.

Добавим, что в Каменском на учете состоят 6024 переселенцы, в том числе 1412 детей, 2102 пенсионеры, 323 инвалиды.

Украинские Национальные Новости

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