Более 6 тыс. переселенцев насчитали в Каменском

По результатам рассмотрения приняты решения о назначении (восстановление) выплат 862 внутренне перемещенным лицам, из них 407 пенсионерам.

Другим переселенцам, дела которых рассматривались, отказано в назначении или восстановлении социальных выплат в связи с неподтверждением факта проживания по адресу, указанному в справке о постановке на учет в качестве внутренне перемещенных лиц.

Добавим, что в Каменском на учете состоят 6024 переселенцы, в том числе 1412 детей, 2102 пенсионеры, 323 инвалиды.