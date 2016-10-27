Более 6 тыс. переселенцев насчитали в Каменском
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 октября. УНН. В Каменском проведено 17 заседаний городской комиссии по назначению и восстановления социальных выплат внутренне перемещенным лицам, на которых рассмотрено 1057 дел по назначению социальных выплат переселенцам, сообщили в пресс-службе городского совета, пишет УНН-Центр.
По результатам рассмотрения приняты решения о назначении (восстановление) выплат 862 внутренне перемещенным лицам, из них 407 пенсионерам.
Другим переселенцам, дела которых рассматривались, отказано в назначении или восстановлении социальных выплат в связи с неподтверждением факта проживания по адресу, указанному в справке о постановке на учет в качестве внутренне перемещенных лиц.
Добавим, что в Каменском на учете состоят 6024 переселенцы, в том числе 1412 детей, 2102 пенсионеры, 323 инвалиды.