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Понад 6 тис. переселенців нарахували у Кам’янському

Понад 6 тис. переселенців нарахували у Кам’янському

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Кам’янському проведено 17 засідань міської комісії з призначення та відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, на яких розглянуто 1057 справ із призначення соціальних виплат переселенцям, повідомили у прес-службі міської ради, пише УНН-Центр.

За результатами розгляду прийняті рішення про призначення (відновлення) виплат 862 внутрішньо переміщеним особам, з них 407 пенсіонерам.

Іншим переселенцям, справи яких розглядалися, відмовлено у призначенні або відновленні соціальних виплат у зв’язку з непідтвердженням факту проживання за адресою, зазначеною у довідці про взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Додамо, що в Кам’янському на обліку перебувають 6024 переселенці, у тому числі 1412 дітей, 2102 пенсіонери, 323 інваліди.

Українські Національні Новини

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