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Более 50 мин и 2 тысячи патронов: в СБУ озвучили перечень оружия Рубана

Более 50 мин и 2 тысячи патронов: в СБУ озвучили перечень оружия Рубана

Киев  •  УНН

 • 17937 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга в пятницу назвал полный перечень единиц оружия, с которым задержали 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, передает корреспондент УНН.

"В процессе следственных действий было изъято 5 автоматов Калашникова АК-74, три автомата Калашникова АК-74У, один автомат Калашникова АК-47, две ручные пулеметы Калашникова, два пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки с магазинами производства Российской Федерации, четыре устройства для бесшумной стрельбы производства РФ ", - сказал он.

Кроме этого, по словам Грицака, было изъято 46 единиц 120-мм мин с вкрученными подшивателями М-12, вышибными патронами и дополнительными пороховыми зарядами, 6 противотанковых мин осколочного действия МОН-50 производства РФ, 6 мин калибра 82 мм с вкрученными реактивными двигателями к противотанковому гранатомету РПГ-7-в и подшивателями М-6, 12 пороховых вышибных зарядов к выстрелам ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, два противотанковых гранатомета РПГ-22, 6 выстрелов к противотанковому гранатамету РП 7, 20 гранат Ф-1 и 20 запалов к ним, 20 гранат РГД-5 и 20 запалов к них, 28 гранат для подствольного гранатомета ВОГ 25.

"Кроме этого, изъят предмет, похожий на самодельную минометную мину диаметром 57 мм и массой 2,6 кг с вышибными патронами производства РФ, миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм. Кроме того, 320 патронов калибра 120,7 мм, 1280 патронов калибра 9 мм, 700 патронов калибра 7,62, 4320 патронов калибра 5.45 и 17 магазинов, снаряженных 570 патронами калибра 5,45, 2 магазина снаряженных 60 патронами калибра 7,62", - сказал он.

По словам главы СБУ, первая партия была завезена Рубаном еще в ноябре 2017 года.

Как сообщал УНН, 8 марта Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

Председатель СБУ заявил, что В.Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева, жертвами которых должны были стать тысячи мирных людей, а также отдельные политики, чиновники и некоторые народные депутаты.

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