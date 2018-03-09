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Понад 50 мін та 2 тисячі патронів: у СБУ озвучили перелік зброї Рубана

Понад 50 мін та 2 тисячі патронів: у СБУ озвучили перелік зброї Рубана

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу у п’ятницю назвав повний перелік одиниць зброю, з якою затримали 8 березня керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, передає кореспондент УНН.

“У процесі слідчих дій було вилучено 5 автоматів Калашникова АК-74, три автомати Калашникова АКС-74У, один автомат Калашникова АК-47, дві ручні кулемети Калашникова, два пістолети Макарова калібру 9 мм без маркування з магазинами виробництва Російської федерації, чотири пристрої для безшумної стрільби виробництва РФ”, — сказав він.

Крім цього, за словами В.Грицака, було вилучено 46 одиниць 120-мм мін із вкрученими підшивачами М-12, вишибними патронами та додатковими пороховими зарядами, 6 протитанкових мін осколкової дії МОН-50 виробництва РФ, 6 мін калібру 82 мм з вкрученими реактивними двигунами до протитанкового гранатомету РПГ 7-В та підшивачами М-6, 12 порохових вишибних зарядів до пострілів ручного протитанкового гранатомету РПГ 7, два протитанкові гранатомети РПГ 22, 6 пострілів до протитанкового гранатамета РП 7, 20 гранат Ф-1 і 20 запалів до них, 20 гранат РГД 5 та 20 запалів до них, 28 гранат для підствольного гранатомета ВОГ 25.

“Крім цього, вилучено предмет, схожий на саморобну мінометну міну діаметром 57 мм масою 2,6 кг з вишибними патронами виробництва РФ, міномет з внутрішнім діаметром ствола 62 мм. Крім того, 320 патронів калібру 120,7 мм, 1280 патронів калібру 9 мм, 700 патронів калібру 7,62, 4 320 патронів калібру 5.45 і 17 магазинів, споряджених 570 патронами калібру 5,45, 2 магазину споряджених 60 патронами калібру 7,62”, — сказав він.

За словами голови СБУ, перша партія була завезена Рубаном ще в листопаді 2017 року.

Як повідомляв УНН, 8 березня Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.

Голова СБУ заявив, що В.Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва, жертвами яких мали стати тисячі мирних людей, а також окремі політики, посадовці та деякі народні депутати.

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