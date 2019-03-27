Более 33 тысяч потребителей во Флориде остались без электричества
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Взрыв на электростанции в округе Броуард (штат Флорида) во вторник привел к тому, что без электричества остались более 33 тысяч потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Miami Herald.
Как отмечает издание, оператором станции является компания Florida Power & Light. На месте взрыва начался пожар. Сотрудники компании и чрезвычайных служб проводят работы по восстановлению подачи электропитания.
Информации о пострадавших при взрыве не поступало.
Как сообщал УНН, в результате обесточивания, длившегося около недели, в Венесуэле свернули бизнес и закрыли школы.
Напомним, парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил режим чрезвычайного положения из-за отключения электроэнергии на большей части страны.