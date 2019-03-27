Понад 33 тисяч споживачів у Флориді залишилися без електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Вибух на електростанції в окрузі Броуард (штат Флорида) у вівторок привів до того, що без електрики залишилися понад 33 тисяч споживачів. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету Miami Herald.
Як зазначає видання, оператором станції є компанія Florida Power & Light. На місці вибуху почалася пожежа. Співробітники компанії і надзвичайних служб проводять роботи по відновленню подачі електропостачання.
Інформації про постраждалих під час вибуху не надходило.
Як повідомляв УНН, внаслідок знеструмлення, що тривало близько тижня, у Венесуелі згорнули бізнес та закрили школи.
Нагадаємо, парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив режим надзвичайного стану через відключення електроенергії на більшій частині країни.