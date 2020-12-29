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Более 31 млн украинцев уже выбрали семейного врача, терапевта или педиатра - НСЗУ

Киев • УНН

 • 14132 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Более 31 миллиона украинцев сегодня выбрали семейного врача, терапевта или педиатра. Это - почти 74% от имеющегося населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

Более 31 млн украинцев уже выбрали семейного врача, терапевта или педиатра - НСЗУ

"На сегодняшний день семейного врача, терапевта или педиатра выбрали более 31 миллиона украинцев. Это - почти 74% от имеющегося населения. С начала декабря впервые подали декларацию 204 тысяч пациентов. А за последние 3 месяца - 834 тысячи украинцев впервые выбрали своего врача", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договор с НСЗУ заключили 1719 учреждений первичной медицинской помощи. Это - на 253 больше, чем на конец прошлого года.

Напомним, в Минздраве объяснили, как действовать людям с симптомами COVID-19, которые не имеют декларации с врачом.

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