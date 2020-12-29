Понад 31 млн українців вже обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра - НСЗУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Понад 31 мільйон українців на сьогодні обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Це - майже 74% від наявного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної служби здоров'я України.
"На сьогодні сімейного лікаря, терапевта або педіатра обрали понад 31 мільйонів українців. Це - майже 74% від наявного населення. Від початку грудня вперше подали декларацію 204 тисяч пацієнтів. А за останні 3 місяці - 834 тисячі українців вперше обрали свого лікаря", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що договір з НСЗУ уклали 1719 закладів первинної медичної допомоги. Це - на 253 більше, ніж було на кінець минулого року.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, як діяти людям з симптомами COVID-19, які не мають декларації з лікарем.