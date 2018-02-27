Более 30 человек погибли в результате землетрясения в Папуа-Новая Гвинея
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По меньшей мере 31 человек погиб в результате произошедшего в воскресенье землетрясения магнитудой 7,5 на востоке острова Новая Гвинея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газета Post Courier.
Ранее “Новозеландский радио” сообщало о трех погибших. По сведениям Post Courier, от подземных толчков также пострадали около 300 человек, разрушены многие здания. На дороги и реки сошли оползни. В провинциях Хэла и Саузерн-Хайлендс нарушено электроснабжение и отменены авиарейсы, половина полотна взлетно-посадочной полосы аэропорта Комо в провинции Хэла повреждена.
До устранения последствий землетрясения привлечено армию.
Подземный толчок магнитудой 7,5 приборы зафиксировали в понедельник ночью по местному времени (в воскресенье вечером по киевскому времени) на востоке острова Новая Гвинея. По данным австралийских сейсмологов, эпицентр землетрясения залегал на глубине 9 км. Эпицентр находился в 104 км к западу от города Менди (около 50 тыс. жителей).
Напомним, на индонезийском острове Суматра, объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг, которое началось несколько дней назад.