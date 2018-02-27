Понад 30 людей загинуло внаслідок землетрусу в Папуа-Нова Ґвінея
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Щонайменше 31 людина загинула в результаті стався в неділю землетрусу магнітудою 7,5 на сході острова Нова Ґвінея. Про це повідомляє УНН з посиланням на газета Post Courier.
Раніше “Новозеландське радіо” повідомляло про трьох загиблих. За відомостями Post Courier, від підземних поштовхів також постраждали близько 300 осіб, зруйновано багато будівель. На дороги і річки зійшли зсуви. У провінціях Хела і Саузерн-Хайлендс порушено електропостачання та скасовані авіарейси, половина полотна злітно-посадкової смуги аеропорту Комо в провінції Хела пошкоджена.
До усунення наслідків землетрусу залучено армію.
Підземний поштовх магнітудою 7,5 прилади зафіксували у понеділок вночі за місцевим часом (в неділю ввечері за київським часом) на сході острова Нова Гвінея. За даними австралійських сейсмологів, епіцентр землетрусу залягав на глибині 9 км. Епіцентр знаходився в 104 км на захід від міста Менді (близько 50 тисяч жителів).
Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра, оголосили найвищий рівень небезпеки польотів після виверження вулкану Синабунг, яке розпочалось кілька днів тому.