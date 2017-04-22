Более 3 тыс. нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность во время Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Для обеспечения общественного порядка во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве привлекут более 3000 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом заявил командующий НГУ Юрий Аллеров, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"На сегодняшний день (по состоянию на 21 апреля - ред.) мы предусмотрели более 3000 человек, которым четко определены задачи, места дислокации, с определенными функциями взаимодействия и управления с Национальной полицией в городе Киеве", - сказал он.
Также, по словам Ю.Аллерова, большинство действующих офицеров Нацгвардии, которые будут привлекаться к проведению Евровидения, имеют опыт участия в обеспечении общественного порядка во время проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.
"Системные подходы к работе с гражданами, иностранными делегациями, их сопровождение, непосредственное изучение иностранного языка, предоставление услуг в элементарных вопросах - это как раз те европейские принципы, касающиеся обеспечения общественного порядка при такого рода мероприятиях", - подчеркнул командующий Нацгвардии.
Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.