Более 3 тыс. нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность во время Евровидения

"На сегодняшний день (по состоянию на 21 апреля - ред.) мы предусмотрели более 3000 человек, которым четко определены задачи, места дислокации, с определенными функциями взаимодействия и управления с Национальной полицией в городе Киеве", - сказал он.

Также, по словам Ю.Аллерова, большинство действующих офицеров Нацгвардии, которые будут привлекаться к проведению Евровидения, имеют опыт участия в обеспечении общественного порядка во время проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

"Системные подходы к работе с гражданами, иностранными делегациями, их сопровождение, непосредственное изучение иностранного языка, предоставление услуг в элементарных вопросах - это как раз те европейские принципы, касающиеся обеспечения общественного порядка при такого рода мероприятиях", - подчеркнул командующий Нацгвардии.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.

Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.