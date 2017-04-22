Более 3 тыс. нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность во время Евровидения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29832 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95389 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149186 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113641 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114754 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111468 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103506 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103369 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151860 просмотра

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Более 3 тыс. нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность во время Евровидения

Более 3 тыс. нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность во время Евровидения

Киев  •  УНН

 • 10799 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Для обеспечения общественного порядка во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве привлекут более 3000 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом заявил командующий НГУ Юрий Аллеров, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"На сегодняшний день (по состоянию на 21 апреля - ред.) мы предусмотрели более 3000 человек, которым четко определены задачи, места дислокации, с определенными функциями взаимодействия и управления с Национальной полицией в городе Киеве", - сказал он.

Также, по словам Ю.Аллерова, большинство действующих офицеров Нацгвардии, которые будут привлекаться к проведению Евровидения, имеют опыт участия в обеспечении общественного порядка во время проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

"Системные подходы к работе с гражданами, иностранными делегациями, их сопровождение, непосредственное изучение иностранного языка, предоставление услуг в элементарных вопросах - это как раз те европейские принципы, касающиеся обеспечения общественного порядка при такого рода мероприятиях", - подчеркнул командующий Нацгвардии.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.

Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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