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Понад 3 тис. нацгвардійців забезпечуватимуть безпеку під час Євробачення

Київ • УНН

 • 10802 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Для забезпечення громадського порядку під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві залучать понад 3 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України. Про це заявив командувач НГУ Юрій Аллеров, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

"На сьогодні (станом на 21 квітня – ред.) ми передбачили понад 3 тисячі чоловік, яким чітко визначені завдання, місця дислокації, із певними функціями взаємодії і управління з національною поліцією в місті Києві", - сказав він.

Також, за словами Ю.Аллерова, більшість діючих офіцерів Нацгвардії, які залучатимуться до проведення Євробачення, мають досвід участі у забезпеченні громадського порядку під час проведення в Україні в 2012 році фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

"Системні підходи до роботи з громадянами, іноземними делегаціями, їх супроводження, безпосереднє вивчення іноземної мови, надання послуг в елементарних питаннях - це якраз ті європейські принципи, які стосуються забезпечення громадської порядку при такого роду заходах", - наголосив командувач Нацгвардії.

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.

Українські Національні Новини

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