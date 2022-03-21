Более 3 млн украинцев выехали в европейские страны – Подоляк

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"Более 3 млн украинцев вынуждены были уехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, - 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизни миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?" — написал Подоляк.

Напомним

По данным верховного комиссара ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, уже 10 млн украинцев покинули свои дома из-за вторжения россии.