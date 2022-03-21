Понад 3 млн українців виїхали до європейських країн – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Через вторгнення росії в Україну понад 3 млн українців були змушені виїхати до європейських країн. Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує УНН.
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"Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?" — написав Подоляк.
Нагадаємо
За даними верховного комісара ООН із питань біженців Філіппо Гранді, вже 10 млн українців покинули свої домівки через вторгнення росії.