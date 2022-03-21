Понад 3 млн українців виїхали до європейських країн – Подоляк

Цитата

"Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?" — написав Подоляк.

Нагадаємо

За даними верховного комісара ООН із питань біженців Філіппо Гранді, вже 10 млн українців покинули свої домівки через вторгнення росії.