Вже 10 млн українців покинули свої будинки через війну – ООН

Цитата

"Війна в Україні настільки руйнівна, що 10 мільйонів людей бігли — або всередині країни, або як біженці за кордон", - написав Гранді.

Доповнення

Андрій Цаплієнко повідомляв, що майже 2 мільйонів біженців із України створили дефіцит житла у Польщі. Наразі українці зупиняються у великих містах, де орендувати житло стало майже неможливо, у Варшаві, Кракові, Гданську.



