Вже 10 млн українців покинули свої будинки через війну – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вже 10 мільйонів українців покинули свої будинки через вторгнення росії. Про це повідомив Верховний комісар ООН із біженців Філіппо Гранді, інформує УНН.
Цитата
"Війна в Україні настільки руйнівна, що 10 мільйонів людей бігли — або всередині країни, або як біженці за кордон", - написав Гранді.
Доповнення
Андрій Цаплієнко повідомляв, що майже 2 мільйонів біженців із України створили дефіцит житла у Польщі. Наразі українці зупиняються у великих містах, де орендувати житло стало майже неможливо, у Варшаві, Кракові, Гданську.