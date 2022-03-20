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Вже 10 млн українців покинули свої будинки через війну – ООН

Вже 10 млн українців покинули свої будинки через війну – ООН

Київ • УНН

 • 90772 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Вже 10 мільйонів українців покинули свої будинки через вторгнення росії. Про це повідомив Верховний комісар ООН із біженців Філіппо Гранді, інформує УНН.

Цитата

"Війна в Україні настільки руйнівна, що 10 мільйонів людей бігли — або всередині країни, або як біженці за кордон", - написав Гранді.

Доповнення

Андрій Цаплієнко повідомляв, що майже 2 мільйонів біженців із України створили дефіцит житла у Польщі. Наразі українці зупиняються у великих містах, де орендувати житло стало майже неможливо, у Варшаві, Кракові, Гданську.

Українські Національні Новини

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