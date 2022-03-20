Около 2 миллионов беженцев из Украины создали дефицит жилья в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Около 2 миллионов беженцев из Украины создали дефицит жилья в Польше. Сейчас украинцы останавливаются в крупных городах, где арендовать жилье стало почти невозможно. Это Варшава, Краков, Гданьск. Об этом сообщает Андрей Цаплиенко в своем Telegram, пишет УНН.
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"Гражданам Украины, которые приезжают в Польше, советуют поселяться и в менее известных и небольших городах. Таким образом, у них увеличиваются возможности трудоустроиться. Крупные польские производственные предприятия расположены как раз в пределах малых городов. И именно они сейчас имеют больше вакансий для украинских женщин, которые могут начать работу без опыта и знания польского языка и готовы подстраивать производственные процессы с учетом того, что женщины приехали в Польшу с детьми", — утверждает генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.
Напомним
На Главном железнодорожном вокзале во Вроцлаве планируют трудоустроить около десятка беженцев из Украины.