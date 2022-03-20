Близько 2 мільйонів біженців з України створили дефіцит житла в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Близько 2 мільйонів біженців з України створили дефіцит житла в Польщі. Наразі українці зупиняються в великих містах, де арендувати житло стало майже неможливо. Це Варшава, Краків, Гданськ. Про це повідомляє Андрій Цаплієнко у своєму Telegram, пише УНН.
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"Громадянам України, які приїжджають до Польщі, радять поселятися і в менш відомих та невеликих містах. Таким чином, у них збільшуються можливості працевлаштуватися. Великі польські виробничі підприємства розташовані якраз у межах малих міст. І саме вони зараз мають більше вакансій для українських жінок, які можуть розпочати роботу без досвіду та знання польської мови та готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми", — стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.
Нагадаємо
На Головному залізничному вокзалі у Вроцлаві планують працевлаштувати близько десятка біженців з України.