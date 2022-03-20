Близько 2 мільйонів біженців з України створили дефіцит житла в Польщі

Цитата

"Громадянам України, які приїжджають до Польщі, радять поселятися і в менш відомих та невеликих містах. Таким чином, у них збільшуються можливості працевлаштуватися. Великі польські виробничі підприємства розташовані якраз у межах малих міст. І саме вони зараз мають більше вакансій для українських жінок, які можуть розпочати роботу без досвіду та знання польської мови та готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми", — стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Нагадаємо

На Головному залізничному вокзалі у Вроцлаві планують працевлаштувати близько десятка біженців з України.