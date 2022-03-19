На залізничному вокзалі у Вроцлаві працюватимуть біженці з України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Головному залізничному вокзалі у Вроцлаві планують працевлаштувати близько десятка біженців з України. про це повідомляє УНН з посиланням на портал Rmf24.
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На Головному залізничному вокзалі у Вроцлаві планується працевлаштувати близько десятка біженців з України. Вони подбають про організаційні питання в спальних кімнатах.
Роботу надаватиме фонд "Україна", а оплачуватиме воєвода.
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"На вокзалі планується працевлаштувати близько десятка біженців з України. Вони подбають про організаційні питання в спальних кімнатах. Роботи дасть фонд "Україна", а воєвода за них заплатить. Це спроба активізувати цих людей", - помідомив Ярослав Обремський, сенатор Вищої палати польського парламенту місцевому телеканалу.
Як пояснює воєвода, люди, які працюють на станції , будуть чимось на кшталт завідувачів індивідуальними номерами.
"Вони будуть стежити за порядком у цих кімнатах, про зміну постільної білизни, винесення сміття, дезінфекцію. Це дуже важливі речі" – додає Нижньосілезький воєвода.
На його думку, у Нижній Сілезії вже 150 тис. до 200 тис біженців з України, а близько 40 проц. з них у Вроцлаві.