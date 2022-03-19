На железнодорожном вокзале во Вроцлаве будут работать беженцы из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На Главном железнодорожном вокзале во Вроцлаве планируют трудоустроить около десятка беженцев из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Rmf24.
Детали
На Главном железнодорожном вокзале во Вроцлаве планируется трудоустроить около десятка беженцев из Украины. Они позаботятся об организационных вопросах в спальных комнатах.
Работу будет предоставлять фонд "Украина", а оплачивать будет воевода.
Цитата
"На вокзале планируется трудоустроить около десятка беженцев из Украины. Они позаботятся об организационных вопросах в спальных комнатах. Работы даст фонд "Украина", а воевода за них заплатит. Это попытка активизировать этих людей", - сообщил Ярослав Обремский, сенатор Высшей палаты польского парламента местному телеканалу.
Как объясняет воевода, люди, работающие на станции , будут чем-то вроде заведующих индивидуальными номерами.
"Они будут следить за порядком в этих комнатах, о смене постельного белья, вынос мусора, дезинфекцию. Это очень важные вещи" - добавляет Нижнесилезский воевода.
По его мнению, в Нижней Силезии уже 150 тыс. До 200 тыс беженцев из Украины, а около 40 проц. Из них во Вроцлаве.