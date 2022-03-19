На железнодорожном вокзале во Вроцлаве будут работать беженцы из Украины

Детали

На Главном железнодорожном вокзале во Вроцлаве планируется трудоустроить около десятка беженцев из Украины. Они позаботятся об организационных вопросах в спальных комнатах.

Работу будет предоставлять фонд "Украина", а оплачивать будет воевода.

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"На вокзале планируется трудоустроить около десятка беженцев из Украины. Они позаботятся об организационных вопросах в спальных комнатах. Работы даст фонд "Украина", а воевода за них заплатит. Это попытка активизировать этих людей", - сообщил Ярослав Обремский, сенатор Высшей палаты польского парламента местному телеканалу.

Как объясняет воевода, люди, работающие на станции , будут чем-то вроде заведующих индивидуальными номерами.

"Они будут следить за порядком в этих комнатах, о смене постельного белья, вынос мусора, дезинфекцию. Это очень важные вещи" - добавляет Нижнесилезский воевода.

По его мнению, в Нижней Силезии уже 150 тыс. До 200 тыс беженцев из Украины, а около 40 проц. Из них во Вроцлаве.