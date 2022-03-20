Уже 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны – ООН

Цитата

"Война в Украине настолько разрушительная, что 10 миллионов людей бежали — либо внутри страны, либо как беженцы за границу", - написал Гранди.

Дополнение

Андрей Цаплиенко сообщал, что почти 2 миллионов беженцев с Украины создали дефицит жилья в Польше. Сейчас украинцы останавливаются в крупных городах, где арендовать жилье стало почти невозможно, — в Варшаве, Кракове, Гданске.



