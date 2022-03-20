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19:03 • 65403 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 113407 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 104246 просмотра

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15 марта, 12:52 • 85872 просмотра

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Уже 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны – ООН

Уже 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны – ООН

Киев • УНН

 • 90771 просмотра

КИЕ. 20 марта. УНН. Уже 10 млн украинцев покинули свои дома из-за вторжения россии. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по беженцам Филиппо Гранди, информирует УНН.

Цитата

"Война в Украине настолько разрушительная, что 10 миллионов людей бежали — либо внутри страны, либо как беженцы за границу", - написал Гранди.

Дополнение

Андрей Цаплиенко сообщал, что почти 2 миллионов беженцев с Украины создали дефицит жилья в Польше. Сейчас украинцы останавливаются в крупных городах, где арендовать жилье стало почти невозможно, — в Варшаве, Кракове, Гданске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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