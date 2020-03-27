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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76240 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89886 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Более 160 тыс. россиян обратились в Совет Европы против внесения путинских изменений в конституцию

Более 160 тыс. россиян обратились в Совет Европы против внесения путинских изменений в конституцию

Киев  •  УНН

 • 14014 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В России более 160 тысяч человек обратились в Совет Европы против внесения поправок в действующую конституцию, отметив, что это повлияет на дальнейшую юридическую и конституционную практику в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Коммерсант".

"Более 160 тысяч человек подписали обращение в Совет Европы против внесения поправок в действующую российскую конституцию. Его инициаторы считают, что вывод Конституционного суда о соответствии поправок неизменным разделам основного закона, вынесенного 16 марта, может повлиять на дальнейшую юридическую и конституционную практику в РФ - не только при внесении следующих поправок, но и в повседневной жизни, в которой на вывод КС будут ссылаться судьи и законодатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрошенные эксперты считают, что обращение в Совет Европы на ход конституционной реформы не отразится, но вывод КС действительно расширяет возможности произвольных изменений основного закона.

Совет Европы может рассмотреть это обращение и обратиться к Венецианской комиссии - консультативного органа совета по конституционному праву, который проводит анализ законодательства государств-участников.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении даты так называемого "общероссийского голосования", где будут внесены поправки в российскую конституцию.

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