Более 160 тыс. россиян обратились в Совет Европы против внесения путинских изменений в конституцию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В России более 160 тысяч человек обратились в Совет Европы против внесения поправок в действующую конституцию, отметив, что это повлияет на дальнейшую юридическую и конституционную практику в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Коммерсант".
"Более 160 тысяч человек подписали обращение в Совет Европы против внесения поправок в действующую российскую конституцию. Его инициаторы считают, что вывод Конституционного суда о соответствии поправок неизменным разделам основного закона, вынесенного 16 марта, может повлиять на дальнейшую юридическую и конституционную практику в РФ - не только при внесении следующих поправок, но и в повседневной жизни, в которой на вывод КС будут ссылаться судьи и законодатели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что опрошенные эксперты считают, что обращение в Совет Европы на ход конституционной реформы не отразится, но вывод КС действительно расширяет возможности произвольных изменений основного закона.
Совет Европы может рассмотреть это обращение и обратиться к Венецианской комиссии - консультативного органа совета по конституционному праву, который проводит анализ законодательства государств-участников.
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении даты так называемого "общероссийского голосования", где будут внесены поправки в российскую конституцию.