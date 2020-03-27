Более 160 тыс. россиян обратились в Совет Европы против внесения путинских изменений в конституцию

КИЕВ. 27 марта. УНН. В России более 160 тысяч человек обратились в Совет Европы против внесения поправок в действующую конституцию, отметив, что это повлияет на дальнейшую юридическую и конституционную практику в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Коммерсант".